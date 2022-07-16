В Госдуме дали прогноз по инфляции до конца года
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В Госдуме дали прогноз по инфляции до конца года

В Госдуме дали прогноз по инфляции до конца годаДепутат Кирьянов убежден, что Россия будет в зоне экономической стабильности до конца года

Россия будет в зоне экономической стабильности до конца года благодаря мерам правительства и Центробанка. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.



Прогноз по инфляции

Инфляция в России по итогам второго квартала 2023 года может оказаться ниже, чем в Европейском союзе (ЕС). Такое развитие событий предсказал помощник президента страны Владимира Путина Максим Орешкин.

«Сейчас так может сложиться ситуация, что где-то во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — заявил Орешкин в ходе своего выступления на форуме «Территория смыслов».

Он добавил, что во многом добиться этого удастся за счет самообеспечения страны базовыми ресурсами, в том числе энергетикой, продовольствием и материалами.

«Действительно, у нас сначала был очень жесткий инфляционный взлет, а потом наступил момент, когда можно было бы даже сказать, что это, наоборот, началась дефляция», — сказал депутат.

При этом Артем Кирьянов убежден, что, благодаря средневзвешенному курсу рубля по отношению к основным валютам, к концу года ситуация инфляционного взлета нивелируется.



Помощь россиянам

Адресная помощь россиянам является одной из главных тем, о которых сегодня говорят на правительственном уровне, сообщил Кирьянов.

«Причем это касается не только людей, но и юридических лиц. Реакция на санкционный режим со стороны наших бывших партнеров, теперь недружественных стран, заключается в том, чтобы люди не теряли доход, чтобы российский бизнес продолжал свою работу», — заключил он.

Ранее в июле Еврокомиссия повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году до 8,3 процента с 6,8 процента. При этом в 2023 году в ЕС ожидают инфляцию на уровне 4,6 процента. В России, по прогнозу Центробанка, в 2023 году ожидается показатель в 6,1 процента, в последующие два года — в 4,2 и 4 процента соответственно.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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