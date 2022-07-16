В Крыму предложили использовать порты полуострова для белорусского экспорта
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В Крыму предложили использовать порты полуострова для белорусского экспорта

В Крыму предложили использовать порты полуострова для белорусского экспорта

Крымские порты могут использоваться для экспорта товаров из Белоруссии. Такой вариант использования недозагруженной инфраструктуры предложил зампред Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов, передает РИА «Новости».

По его словам, с неполной загрузкой на полуострове работают 6 портов и все они имеют выходы в регионы, где крайне востребованы товары из России и Белоруссии. Речь идет о Ближнем Востоке, Северной Африке, Южной Азии и Турции, уточнил Мурадов. Такая транспортная услуга может стать частью импортозамещения, считает он.

По его словам, может быть востребован потенциал Крыма как транзитной территории, южных морских ворот Союзного государства и Евразийского экономического союза.

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По материалам: pnp.ru

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