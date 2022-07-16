В Крыму высмеяли угрозы Киева ударить по полуострову американскими ракетами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Крыму высмеяли угрозы Киева ударить по полуострову американскими ракетами

В Крыму высмеяли угрозы Киева ударить по полуострову американскими ракетами

В Крыму высмеяли угрозы Киева ударить по полуострову американскими ракетамиПолитолог Бальбек высмеял угрозы Украины ударить по Крыму американскими ракетами

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек в беседе с РИА Новости высмеял угрозы киевских властей нанести удары по полуострову американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и М270. По его словам, Крым надежно защищен эшелонированной системой ПВО.

«Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот. Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории», — заявил он, отметив, что к полуострову прилегают лишь освобожденные территории Украины, которые в настоящее время контролируются российскими солдатами.

Кроме того, Бальбек выразил уверенность, что в том случае, если Вашингтон все-таки направит Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 километров, то украинцы не смогут устоять и обязательно опробуют их на крымском направлении. Однако в Крыму действует эшелонированная система ПВО, которую крайне трудно пробить одиночными пусками, что, впрочем, не повлияет на планы украинских властей, подчеркивает политолог. «А то, что ракету собьют — это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года», — подытожил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные планируют подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Крыму высмеяли угрозы Киева ударить по полуострову американскими ракетами
В Крыму высмеяли угрозы Киева ударить по полуострову американскими
Подборка гифок (25 гифок) - 15.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 15.07.2022
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает разные знаки зодиака
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает
В США назвали причины укрепления доллара
В США назвали причины укрепления доллара
"Купола" Виктории Шеляговой, "отпускной" Райан Гослинг и Оксана Самойлова в Эрмитаже: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik
"Купола" Виктории Шеляговой, "отпускной" Райан
Минобороны обвинило украинских военных в удержании детей и воспитателей в приюте
Минобороны обвинило украинских военных в удержании детей и
США и страны Персидского залива сделали совместное заявление по Ирану
США и страны Персидского залива сделали совместное заявление по Ирану
Вот и финал. Результаты ДНК-теста внебрачных сыновей Александра Абдулова
Вот и финал. Результаты ДНК-теста внебрачных сыновей Александра
Влад Топалов впервые вышел на прогулку с двумя сыновьями
Влад Топалов впервые вышел на прогулку с двумя сыновьями
Практики и советы для усиления женской привлекательности, что делать, чтобы быть уверенной в себе
Практики и советы для усиления женской привлекательности, что делать,
Релиз Thymesia снова перенесли, теперь релиз на Xbox назначен на 19 августа
Релиз Thymesia снова перенесли, теперь релиз на Xbox назначен на 19
До 120 тысяч рублей штрафа заплатят нарушители за выброс мусора из машины
До 120 тысяч рублей штрафа заплатят нарушители за выброс мусора из

Топ на сегодня

Голый Андрей Малахов снялся с женой американского президента
Голый Андрей Малахов снялся с женой американского президента
В Краснодарском крае разбился Ан-2
В Краснодарском крае разбился Ан-2
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон напугала сходством с покойным братом
Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон

Еще по теме

В Госдуме прокомментировали планы Авакова по созданию патрульной полиции в Крыму
Крым готов принять Евровидение в 2017 году, — депутат
Бальбек прокомментировал новогоднее обращение Порошенко
Власти РФ готовы доказать Порошенко, что в Крыму живет много русских