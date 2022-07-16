В Минпромторге не исключили снижения НДС на социально значимые товары
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В Минпромторге не исключили снижения НДС на социально значимые товары

В Минпромторге не исключили снижения НДС на социально значимые товары

В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) не исключили снижения НДС на социально значимые товары. Об обсуждении этого вопроса на уровне ключевых министерств, сообщил статс-секретарь — замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает РИА «Новости».

По словам Евтухова, снижение НДС является очень чувствительным и всегда очень детально обсуждаемым вопросом.«Нужно помнить, что крупные ретейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах пяти-десяти процентов», — указал замминистра, напомнив, что в настоящий момент в России отрицательная инфляция.

В связи с этим в ведомстве считают целесообразным сначала проанализировать ситуацию и лишь затем предпринять нужные шаги. В настоящий момент в Минфине, Минпромторге и в Министерстве экономики оценивают возможные последствия обнуления НДС.  «Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать, приведет это к снижению цен или нет», — пояснил Евтухов.

Ранее с предложением снизить НДС на социально значимые товары к Федеральной налоговой службе обратилась Ассоциация компаний розничной торговли.

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По материалам: pnp.ru

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