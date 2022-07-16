В новой Forza Motorsport игроков ждет «глубина и драматизм» в каждой гонке
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В новой Forza Motorsport игроков ждет «глубина и драматизм» в каждой гонке

В новой Forza Motorsport игроков ждет «глубина и драматизм» в каждой гонке


Новая Forza Motorsport, которая создается для Xbox Series X | S и PC, обещает массу изменений, в сравнении с Forza Motorsport 7, которая вышла уже почти 5 лет назад. Студия Turn 10 собирается полностью обновить игровой опыт в новом гоночном симуляторе, и разработчики все активнее делятся деталями того, что ждет игроков.

В Twitter создатели новой Forza Motorsport пообещали, что игроков в каждой гонке ждет глубина и драматизм: «Новые детали симуляции добавляют еще больше глубины, драматизма и динамики гоночному опыту. В новой игре будет представлена наша совершенно новая динамическая система времени суток, которая, как и погода, будет доступна на всех трассах». Ниже можно видеть ролик, в котором демонстрируется работа новой системы.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/07/ijvlghsxcrrm5frf.mp4

Напомним, даты релиза у новой Forza Motorsport все еще нет, игру обещают выпустить в первой половине 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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