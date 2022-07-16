В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и ядерщик-трансгендер

Вадим Карасев

В соцсетях появилась фотография с приема в дипмиссии Франции в США. На мероприятии, посвященном Дню взятия Бастилии, вместе сфотографировались первая трансгендер-адмирал Рейчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон, тоже трансгендер.

Левин присудили звание адмирала Офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США еще в 2021 году. Она стала первой транс-женщиной, достигшей таких высот в военной карьере. Данное ведомство состоит исключительно из офицеров, которые не классифицируются как военнослужащие, однако носят униформу ВМС со знаками своего корпуса и имеют звания, эквивалентные званиям офицеров ВМС.

Сэм Бринтон, в свою очередь, занял пост заместителя помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Минэнерго США в июне 2022-го. Многие американцы отнеслись к назначению скептически: особо оригинальные критики посоветовали Бринтону приобрести деловой костюм, шутя, что его "женской одежде" будут приятно удивлены иранцы, с которыми придется вести переговоры по ядерной сделке.

В Сети появилась фотография с адмиралом-трансгендером

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