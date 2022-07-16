В России открылась первая киберспортивная школа олимпийского резерва
В Новосибирске открыли первую школу олимпийского резерва по киберспорту. Об этом сообщает региональный отдел программы "Вести".
Специализированное учебное заведение открылось на базе ГАУ Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Отмечается, что набор в "киберспортивную школу" уже начался, и она пользуется определённым спросом среди молодёжи.
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что для того, чтобы развить успехи россиян на международной и местной кибер-арене, необходимо активное развитие индустрии и поддержка её со стороны государства.
Ранее эксперты комитета Госдумы по физической культуре и спорту предложили ввести в школьную программу факультативные занятия, посвящённые киберспорту и спортивному программированию. В ближайшее время ожидается проработка вопроса интеграции уроков киберспорта в школьную программу, а также организации занятий в дошкольных центрах.