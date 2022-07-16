В России открылась первая киберспортивная школа олимпийского резерва
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В России открылась первая киберспортивная школа олимпийского резерва

В России открылась первая киберспортивная школа олимпийского резерва

В Новосибирске открыли первую школу олимпийского резерва по киберспорту. Об этом сообщает региональный отдел программы "Вести".

Специализированное учебное заведение открылось на базе ГАУ Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Отмечается, что набор в "киберспортивную школу" уже начался, и она пользуется определённым спросом среди молодёжи.


"Новосибирская область – первый регион в стране, где бойцов виртуального ристалища будут учить в государственной школе. Уже набраны десятки спортсменов. На тренировках обучают не только играм, но и компьютерной грамотности. Секции по Dota 2 и League of Legends уже открыли набор детей от 12 лет", – сказано в репортаже.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что для того, чтобы развить успехи россиян на международной и местной кибер-арене, необходимо активное развитие индустрии и поддержка её со стороны государства.

Киберспортсменам придется сдавать нормы спортивной подготовки

Ранее эксперты комитета Госдумы по физической культуре и спорту предложили ввести в школьную программу факультативные занятия, посвящённые киберспорту и спортивному программированию. В ближайшее время ожидается проработка вопроса интеграции уроков киберспорта в школьную программу, а также организации занятий в дошкольных центрах.

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По материалам: uposters.ru

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