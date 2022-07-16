В России ответили на обвинения в уничтожении культурных ценностей Украины

Вадим Карасев

Дипломат Леонидченко ответил на обвинения РФ в уничтожении культурных ценностей Украины

Глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко прокомментировал обвинения Запада в уничтожении культурных ценностей Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат указал Албании на уничтожение сербских культурных объектов в Косово, а США и Великобритании напомнил о том, какой ущерб культурному наследию принесли их действия в Ираке и Сирии.

«Почти 100 сербских культурных и религиозных объектов там было разрушено или серьезно повреждено. Некоторые были поражены бомбами НАТО. Но остальные сожжены дотла, взорваны или снесены так называемой "Армией освобождения Косово"», — сказал Леонидченко. Он назвал эти действия Запада «систематическим и целенаправленным уничтожением культурных ценностей».

Дипломат также добавил, что действия украинских властей направлены на искоренение всего русского в обществе с целью превращения соседнего государства в агрессивный конструкт — «Анти-Россию». «Только неонацисты могут так поступать со своими гражданами», — отметил он.

Леонидченко также заявил, что Соединенные Штаты начали «неспровоцированную, неоправданную войну» против Ирака. Он отметил, что из-за действия американской стороны Ирак потерял большую часть своего бесценного культурного наследия. По его словам, десятки тысяч драгоценных артефактов были разграблены и оказались в частных коллекциях в западных государств.

Ранее историк и политолог Сергей Галани рассказал о попытках украинских властей размыть идентичность жителей юго-востока страны. По мнению Галани, над Украиной «долгое время проводился политический эксперимент по целенаправленному рекодированию» общих с Россией культурных ценностей, а также «усиленно шла тотальная "промывка" мозгов».