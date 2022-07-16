В Совфеде призвали жестко ответить на обстрелы российских территорий
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В Совфеде призвали жестко ответить на обстрелы российских территорий

В Совфеде призвали жестко ответить на обстрелы российских территорийСенатор Клишас заявил, Россия должна жестко ответить на обстрелы российских городов ВСУ

Россия должна жестко ответить на обстрелы российских городов Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Андрей Клишас. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Сенатор таким образом отреагировал на сообщения губернатора Курской области Александра Старовойта о минометных обстрелах пограничных населенных территорий России. «Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться», — призвал Клишас.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности обстрела приграничного поселка Теткино со стороны ВСУ. По его словам, за время утреннего минометного обстрела зафиксировано более 20 «прилетов». Среди жителей населенного пункта пострадавших нет, есть незначительные повреждения нескольких домов.

До этого Старовойт сообщал, что в пятницу, 15 июля, минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглось приграничное село Дроновка в Глушковском районе. По его словам, украинские войска произвели больше 25 выстрелов. Пострадавших в результате удара нет.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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