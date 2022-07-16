В Turnip Boy Commits Tax Evasion из Game Pass исправили производительность и достижения на Xbox
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В Turnip Boy Commits Tax Evasion из Game Pass исправили производительность и достижения на Xbox

В Turnip Boy Commits Tax Evasion из Game Pass исправили производительность и достижения на Xbox


В апреле этого года в подписку Game Pass добавили игру Turnip Boy Commits Tax Evasion. Это весьма неплохой проект про малыша-репку, который попал в неприятности из-за невыплаченных налогов. Игра имеет интересный сюжет и игровые механики, представляя собой action-adventure с хорошими головоломками.

На приставках Xbox играть в Turnip Boy Commits Tax Evasion было непросто, многие игроки жаловались на производительность проекта. Частота кадров в Turnip Boy Commits Tax Evasion на консолях Xbox могла падать до 15 за секунду, что оттолкнуло многих от проекта на старте. Теперь же эта проблема с производительностью преодолена, после одного из последних обновлений игры.

Кроме решения проблем с производительностью, разработчики Turnip Boy Commits Tax Evasion исправили ошибку, которая не позволяла получить 2 достижения на приставках Xbox — Destroyer Of The World и одно секретное.


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Напомним, в игре Turnip Boy Commits Tax Evasion есть русская локализация.

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Представьте: вы славный малыш-репка, которого объявили врагом общества и выселили из родного дома за неуплату налогов! Чтобы вернуть немалый…
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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В Turnip Boy Commits Tax Evasion из Game Pass исправили производительность и достижения на Xbox
В Turnip Boy Commits Tax Evasion из Game Pass исправили
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