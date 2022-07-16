ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян
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ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян

ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян

Опрос ВЦИОМ показал, что 79,1 процента россиян одобряют деятельность президента Владимира Путина.

Свое одобрение в отношении деятельности главы России высказали 79,1% граждан, свое непосредственное доверие ему выразили 81,5% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.


В рамках исследования 79,1% респондентов выразили поддержку деятельности президента, не одобрили его работу 13,1%.

О прямом доверии Владимиру Путину заявили 81,5% россиян, с ними не согласились только 15% опрошенных.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 4 по 10 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет

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По материалам: uposters.ru

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