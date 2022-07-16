Вера Брежнева решила стать итальянкой

Как сообщает пресса, певица Вера Брежнева оформляет новое гражданство. Похоже, артистка, как и Светлана Лобода, устала от нападок соотечественников из Украины за былые связи с Россией, поэтому приняла решение стать гражданкой Европы и разорвать все отношения с родиной. Вот уже несколько месяцев 40-летняя Брежнева с супругом Константином Меладзе проживает в курортном итальянском городе Форте-деи-Марми, где у них есть элитная недвижимость. Похоже, исполнительница, попрощавшаяся с Россией, собирается надолго обосноваться в Европе. Так, блогерша Алена Жужа сообщила, что Вера оформляет гражданство Италии, сообщает Solenka.info.К слову, в одно время Брежнева занималась волонтерской миссией в Польше. Поговаривают, что теперь артистка забросила это дело и предпочитает наслаждаться обществом семьи, отгородившись от всего происходящего в мире. А недавно Константин Меладзе перевез поближе к себе бывшую жену Яну Сумм, в браке с которой прожил 19 лет и стал отцом троих детей. Как на это отреагировала Брежнева, которая в свое время увела композитора из семьи, неизвестно. «Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее. Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», — откровенничала Сумм, рассказывая о коварстве Брежневой.