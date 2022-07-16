Влад Топалов впервые вышел на прогулку с двумя сыновьями

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко второй раз стали родителями. 15 июля Регина Тодоренко родила сына, которого назвали Миром, роды прошли за границей, и ждать этого события звезда очень устала – беременность затянулась. Но теперь все позади, и семья Тодоренко стала больше. Счастливый отец Влад Топалов поспешил на первую в жизни крошечного человека прогулку и отметился с коляской на улице.«Плюс один Топалов. Спасибо, Регина, ты наша героиня», - написал Топалов в своем микроблоге. Рядышком помогал катить коляску старший братик Мира, трехлетний первенец Тодоренко и Топалова Михаил. Отметим, рожала Регина с помощью новомодной практики — гипнородов. Это такая техника особого дыхания и самогипноза, которые помогают облегчить боль в особо острые моменты. Их еще называют «философией рождения» с главным принципом — «рождение ребёнка является нормальной, естественной и здоровой функцией женщины». Понятно, что все происходит в клинике под присмотром профессионалов. А затем новорожденный получает все документы, включая гражданство Канады, в которой появился на свет. Стоит все это удовольствие с оформлением виз для роженицы и сопровождающих, комфортным пребыванием в стране и самими родами порядка одного миллиона рублей. Причем, сами роды с пребыванием в элитной палате во всей этой сумме составляют менее трети. А для жителей Канады и вовсе бесплатны, сообщает «КП».