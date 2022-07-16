Владимир Жириновский был требовательным к своим помощникам

Политик Владимир Жириновский требовал особого ухода к себе. Политический деятель до последних дней перед роковой госпитализацией оставался активным лидером ЛДПР. Он 27 лет проработал в одном кабинете, в котором и сейчас все осталось так же, словно хозяин вот-вот в него вернется. Владимир Вольфович не любил излишеств, поэтому обстановка предельно лаконичная и функциональная: семь стационарных телефонов, письменные приборы, ежедневник и веер. Политик не переносил кондиционеры, поэтому предпочитал старинное средство естественного охлаждения. Он старался вести здоровый образ жизни, пил много воды, о чем свидетельствует напоминалка. Не приветствовал рукопожатия и уж тем более объятия или поцелуи…А еще он ел исключительно пищу, принесенную из дома. В обязанности помощников входило правильно и вовремя распорядиться сумкой с обедом, чтобы подать его Владимиру Вольфовичу, когда тот захочет перекусить. Личные помощники должны были также следить за своевременным приемом лекарств своим боссом, его внешним видом, контролируя чистоту, пиджака, обуви. Они также отвечали за температуру в помещении, чтобы было не слишком жарко или холодно. После смерти Жириновского правила, написанные на листке бумаги формата А4, так и остались висеть на двери, сообщает портал day.ru.