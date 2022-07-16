Власти Бельгии захотели продлить работу закрывающейся АЭС до конца зимы

Вадим Карасев

Власти Бельгии призвали продлить работу закрывающейся АЭС «Тианж» до конца зимы

Правительство Бельгии попросило оператора атомной электростанции (АЭС) «Тианж» продлить работу станции, пока не пройдет зимний пик потребления электроэнергии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Александера де Кроо.

«Правительство попросило оператора продлить работу "Тианж" до тех пор, пока не пройдет зимний пик», — заявил он на пресс-конференции по зимнему плану по энергоснабжению.

Де Кроо также отметил, что Бельгия находится в лучшем положении по сравнению с другими странами ЕС, поскольку ее АЭС еще работают и она практически не зависит от российского трубопроводного газа.

АЭС Тианж расположена в городе Уи (Huy). Она обеспечивает около четверти всего производства электроэнергии в Бельгии. Согласно плану Бельгии по выходу из ядерной энергетики все 7 реакторов на двух АЭС страны «Дул» и «Тианж» должны быть закрыты до 2025 года.

Европарламент в начале июля принял решение о расширении дополнительного финансирования и поддержки проектов по развитию атомной энергетики и газовой инфраструктуры в рамках расширения «Зеленой таксономии» Евросоюза. Автор публикации отмечает, что именно Германия настояла на включении газа в инициативу. Австрия и Люксембург, которые выступают против «мирного атома», пообещали оспорить результаты голосования в суде ЕС.

