Вот и финал. Результаты ДНК-теста внебрачных сыновей Александра Абдулова
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Вот и финал. Результаты ДНК-теста внебрачных сыновей Александра Абдулова

Вот и финал. Результаты ДНК-теста внебрачных сыновей Александра Абдулова

Несколько месяцев назад двое мужчин — Александр Коваль и Сергей Шиподько заявили, что являются внебрачными сыновьями великого актера Александра Абдулова. Предполагаемые наследники согласились сдать тест-ДНК.


Официально у звезды советского кинематографа только одна дочь — Евгения, которая родилась незадолго до его смерти. Тем не менее некоторым людям не дает покоя былая слава Абдулова и они хотят хоть на некоторое время погреться в ее лучах. Так случилось с Александром Ковалем и Сергеем Шиподько.

Расследование журналистов показало, что один из мужчин, претендующих на родственные связи с артистом, врет. Выяснилось, что Коваль воспитывался в полной семье, и его отец жив. Однако с корреспондентами обычный слесарь из Казахстана общаться не стал, мать тоже отказалась отвечать на какие-либо вопросы.

Репортеры пришли к выводу, что Александр и его подруга Алена таким образом решили поймать хайп. Начинающие звезды Интернета вели блог, снимая небольшие ролики, однако больших просмотров видео не приносили. Видимо, молодые люди решили воспользоваться тем, что мужчина немного похож на Александра Гаврииловича.

Но обмануть тесты-ДНК, на которые оба претендента согласились, не удалось. Ни один из мужчин не является сыном звезды советского кино. Это стало известно в студии Первого канала на программе «Пусть говорят».

Стоит отметить, что Александр Коваль не приехал в этот раз на шоу, прислав свою подругу Алену. А вот его друг Денис Рыбарев решил раскрыть правду. «Александра и его семью знаю с детства. Мой отец был на свадьбе его родителей свидетелем. В 1987 году родился Саша, брат Илья — в 1994 году появился. Когда я услышал все это, мне обидно было за его отца — дядю Витю. За сколько можно продать родного отца ради пиара какого-то?» — негодует мужчина.

При этом подруга Саши продолжает настаивать на том, что ее бойфренд — внебрачный сын Абдулова и результаты ДНК, возможно, будет оспаривать в суде. Стоит отметить, что мать мужчины знает о происходящем. Денис Рыбарев показал с ней переписку, в которой она написала: «Для славы все способы хороши. Москва — она такая».

Второй предполагаемый сын артиста с равнодушием принял тот факт, что не является родственником Александра Абдулова.

Семья легендарного актера не сомневались в том, что у народного артиста не было детей на стороне. «Я сразу сказала, нет у Саши детей внебрачных и, пожалуйста, мужчины, не занимайте эфир зря. У Саши есть только одна дочь — Женя!» — воскликнула вдова брата Абдулова Альбина Голышева.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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