Захарова возмутилась фотографией адмирала-трансгендера и чиновника в платье

Вадим Карасев

Мария Захарова показала фото адмирала-трансгендера США и французского чиновника в платье

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась внешним видом американского адмирала-трансгендера Рейчела Левина и зампомощника французского министра энергетики Сэма Бринтона на приеме в посольстве Франции. Их совместную фотографию она опубликовала в своем Telegram-канале.

Прием в посольстве, отметила Захарова, был организован по случаю Дня взятия Бастилии — государственного праздника во Франции. Левин и Бринтон сделали совместное фото: адмирал предстал перед публикой в женской униформе, а чиновник — в женском платье.

«Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?» — написала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД сравнила украинский национализм с гомофобией. Она указала, что идеи превосходства могут развиваться в стране, независимо от позиции ее руководства.