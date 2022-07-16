Законы, вступающие в силу с 17 июля
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Законы, вступающие в силу с 17 июля

Законы, вступающие в силу с 17 июля

Такая мера позволит площадкам претендовать на поддержку государства. В числе преференций - компенсация части затрат их управляющим компаниям на создание или модернизацию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также зданий для размещения резидентов. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 № 1216 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 и признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»

Согласно поправкам, порядок проведения профподготовки работников ведомственной охраны, включая программу их профессиональной подготовки, устанавливается корпорацией.

В предыдущей редакции документа говорилось, что «профессиональная подготовка работников ведомственной охраны проводится в порядке, определяемом корпорацией».

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1228  «О внесении изменения в пункт 13 Положения о ведомственной охране Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

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По материалам: pnp.ru

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