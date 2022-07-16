Жители России в июне стали чаще покупать водку

В России в июне 2022 года розничная продажа водки составила 6,05 миллиона декалитров (одна из объёмных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам — Прим. ред.), что на 10,6% больше, чем годом ранее, сообщает Интерфакс.

В целом в июне было продано 17,2 миллиона декалитров алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 5,8% больше, чем в июне прошлого года. В первом полугодии — 103,3 миллиона декалитров (на 3,9% больше). Также увеличилась продажа коньяка. В июне купили 0,92 миллиона декалитров, за шесть месяцев приобрели 5,8 миллиона декалитров.

На винном рынке темпы роста продаж показали шампанское и игристые вина. В июне россияне купили 1,4 миллиона декалитров этих напитков, что на 10,1% больше, чем годом ранее, в первом полугодии — 8,1 миллиона декалитров (на 6,3% больше).

Но быстрее всего растет продажа слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. В июне она увеличилась почти в 1,6 раза, до 1,2 миллиона декалитров , за полугодие — почти в 1,8 раза, до 7,04 миллиона декалитров.