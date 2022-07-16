Животные и растения, которые удивят каждого (15 фото)
Сегодня, 19:20 Вадим КарасевПрирода - самый крутой дизайнер на планете и никакой профессионал не сможет сравниться с ней в мастерстве. На свете живут такие представители флоры и фауны, которые удивят каждого - даже самого прожжённого циника. Давайте посмотрим на этих необычных созданий.
Индийская гигантская белка
Северные морские львы, греющиеся на солнце в порту Петропавловска-Камчатского
Красивунный алмазный фазан
Лапы баклана
Цветок, похожий на Дарта Вейдера. Официальное название растения — Aristolochia salvador platensis.
Маленький ушастый лягушкорот высунулся из-за маминых перьев
Священный ибис выглядит крайне грозно
Семья ксолоитцкуинтли — одной из древнейшей пород собак на планете
В природе тоже есть услуги такси, вы знали? Дрозд зацепился за ветку, которую несёт скопа.
Вызывайте охотников за привидениями! На самом деле это бородатый воббегонг. Является единственным представителем крайне специфического вида ковровых акул.
Великолепный белый тибетский як
Совушка бежит!
Это 200-летнее дерево джекфрута до сих пор дает 150-200 плодов в год. Каждый плод весит от 3 до 15 килограммов.
Видели ли вы когда-нибудь хвост бобра вблизи? На нём довольно интересный узор.
Удивительный аметрин - одна из разновидностей кварца, выделяемых по цвету.
По материалам: триникси