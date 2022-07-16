Животные и растения, которые удивят каждого (15 фото)

Вадим Карасев

Природа - самый крутой дизайнер на планете и никакой профессионал не сможет сравниться с ней в мастерстве. На свете живут такие представители флоры и фауны, которые удивят каждого - даже самого прожжённого циника. Давайте посмотрим на этих необычных созданий.Индийская гигантская белкаСеверные морские львы, греющиеся на солнце в порту Петропавловска-КамчатскогоКрасивунный алмазный фазанЛапы бакланаЦветок, похожий на Дарта Вейдера. Официальное название растения — Aristolochia salvador platensis.Маленький ушастый лягушкорот высунулся из-за маминых перьевСвященный ибис выглядит крайне грозноСемья ксолоитцкуинтли — одной из древнейшей пород собак на планетеВ природе тоже есть услуги такси, вы знали? Дрозд зацепился за ветку, которую несёт скопа.Вызывайте охотников за привидениями! На самом деле это бородатый воббегонг. Является единственным представителем крайне специфического вида ковровых акул.Великолепный белый тибетский якСовушка бежит!Это 200-летнее дерево джекфрута до сих пор дает 150-200 плодов в год. Каждый плод весит от 3 до 15 килограммов.Видели ли вы когда-нибудь хвост бобра вблизи? На нём довольно интересный узор.Удивительный аметрин - одна из разновидностей кварца, выделяемых по цвету.