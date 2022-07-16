Животные и растения, которые удивят каждого (15 фото)
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Животные и растения, которые удивят каждого (15 фото)

Индийская гигантская белкаПрирода - самый крутой дизайнер на планете и никакой профессионал не сможет сравниться с ней в мастерстве. На свете живут такие представители флоры и фауны, которые удивят каждого - даже самого прожжённого циника. Давайте посмотрим на этих необычных созданий.

Индийская гигантская белка


Северные морские львы, греющиеся на солнце в порту Петропавловска-Камчатского

Северные морские львы, греющиеся на солнце в порту Петропавловска-Камчатского
Красивунный алмазный фазан

Красивунный алмазный фазан
Лапы баклана

Лапы баклана
Цветок, похожий на Дарта Вейдера. Официальное название растения — Aristolochia salvador platensis.

Цветок, похожий на Дарта Вейдера
Маленький ушастый лягушкорот высунулся из-за маминых перьев

Маленький ушастый лягушкорот высунулся из-за маминых перьев
Священный ибис выглядит крайне грозно

Священный ибис выглядит крайне грозно
Семья ксолоитцкуинтли — одной из древнейшей пород собак на планете

Семья ксолоитцкуинтли — одной из древнейшей пород собак на планете
В природе тоже есть услуги такси, вы знали? Дрозд зацепился за ветку, которую несёт скопа.

В природе тоже есть услуги такси, вы знали?
Вызывайте охотников за привидениями! На самом деле это бородатый воббегонг. Является единственным представителем крайне специфического вида ковровых акул.

Вызывайте охотников за привидениями!
Великолепный белый тибетский як

Великолепный белый тибетский як
Совушка бежит!

Совушка бежит!
Это 200-летнее дерево джекфрута до сих пор дает 150-200 плодов в год. Каждый плод весит от 3 до 15 килограммов.

Это 200-летнее дерево джекфрута до сих пор дает 150-200 плодов в год
Видели ли вы когда-нибудь хвост бобра вблизи? На нём довольно интересный узор.

Видели ли вы когда-нибудь хвост бобра вблизи?
Удивительный аметрин - одна из разновидностей кварца, выделяемых по цвету.

Удивительный аметрин - одна из разновидностей кварца, выделяемых по цвету.
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По материалам: триникси

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Животные и растения, которые удивят каждого (15 фото)
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