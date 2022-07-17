13 причин чаще убирать под детским креслом в машине
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13 причин чаще убирать под детским креслом в машине

13 причин чаще убирать под детским креслом в машине

Думаете, ваша машина чистая? Как бы не так! Давно заглядывали под детское кресло? А стоило бы. Ведь там вас ждет большой сюрприз.

1. Начнем с классики: крошки от вкусняшек

2. Неизвестная белая субстанция, которая может оказаться как детской присыпкой, так и сухим молоком

3. Носок, упаковка от жвачки, лего и обертка от шоколадки (надеюсь)

4. Хрустяшки, засохший бекон и нечто подозрительно смахивающее на засохшую какашку...

5. Жвачка, какие-то брызги и полусъеденные мармеладки в кажущейся чистой машине

6. Одеяло не особенно помогает

7. Все прелести бытия родителем

8. Что это за пятна, так навсегда и останется загадкой

9. Слава богу, сидения оказались кожаные

10. Мммм, расплавленный мелок...

11. Заначка из картошки-фри

12. То, чего ты не видишь, тебе не повредит. Скажите себе это, прежде чем все же решитесь убрать под детским креслом

13. И, наконец, апельсин, который, кажется, скоро эволюционирует в другое существо и начнет вопить голосом человеческим

Источник: www.buzzfeed.com

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По материалам: Юмор

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