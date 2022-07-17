13 причин чаще убирать под детским креслом в машине
Сегодня, 18:40
Думаете, ваша машина чистая? Как бы не так! Давно заглядывали под детское кресло? А стоило бы. Ведь там вас ждет большой сюрприз.
1. Начнем с классики: крошки от вкусняшек
2. Неизвестная белая субстанция, которая может оказаться как детской присыпкой, так и сухим молоком
3. Носок, упаковка от жвачки, лего и обертка от шоколадки (надеюсь)
4. Хрустяшки, засохший бекон и нечто подозрительно смахивающее на засохшую какашку...
5. Жвачка, какие-то брызги и полусъеденные мармеладки в кажущейся чистой машине
6. Одеяло не особенно помогает
7. Все прелести бытия родителем
8. Что это за пятна, так навсегда и останется загадкой
9. Слава богу, сидения оказались кожаные
10. Мммм, расплавленный мелок...
11. Заначка из картошки-фри
12. То, чего ты не видишь, тебе не повредит. Скажите себе это, прежде чем все же решитесь убрать под детским креслом
13. И, наконец, апельсин, который, кажется, скоро эволюционирует в другое существо и начнет вопить голосом человеческим
Источник: www.buzzfeed.com
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По материалам: Юмор