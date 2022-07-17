17 сбивающих с толку фото, которые показывают, что вещи могут казаться не тем, чем они являются на самом деле

Часто мы не обращаем особого внимания на детали вещей, которые мы так привыкли видеть повсюду. Вот обычный помидор, тут дырка в стене. «Что тут интересного?» — спросите вы. Но иногда дело случайности или проделки природы так и норовятся завладеть нашим вниманием и вызвать бурю самых разных эмоций. Мы подобрали несколько фотографий, которые заставят вас не поверить вашим глазам и лишний раз убедиться в том, что в этом мире возможно всё. Даже Эйфелева башня на вишенке.

Кролики прогрызли дырку в стене в форме ещё одного своего друга

Блинчик-глазастик

Эйфелева башня на вишне

Клубничная улитка

Штукатурка обвалилась со стены в форме сердца

Моллюск в кружке с молоком

Счастливый мистер Помидор

Капля воды в виде ложки

Груша, бросив глаз на которую, видишь череп

Лимончик с очаровательной улыбкой

Мой лимон, кажется, рад меня видеть

Пятно, оставшееся от кофе, в котором можно увидеть довольного пухленького кота

Утка на потёртом столе

Почти идеально улыбающийся смайлик на крышке от йогурта

Лицо на бутылке растительного масла

На полке в магазинах Италии можно встретить бутылку растительного масла, на которой написано «olio» по-итальянски (рус. «растительное масло») в виде лица человека, на котором можно прочитать то ли изумление, то ли негодование.

Плесень в виде счастливого смайлика в очках

Разводы, оставленные от соуса чили, напоминают портрет человека

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