260 тысяч рублей судебным приставам перечислила иркутянка, чтобы не лишиться автомобиля

В Иркутске судебные приставы взыскали задолженность с индивидуальной предпринимательницы, которая незаконно заняла земельный участок в коммерческих целях. С женщины взыскали 260 тысяч рублей, задолженность она погасила только после того, как ее автомобиль поместили на штрафплощадку, сообщается на сайте УФССП по Иркутской области.

Между бизнеследи и администрацией Иркутска был заключен договор аренды земельного участка в Свердловском районе, на котором построено и запущено в эксплуатацию кафе с летней террасой. Во время проверки установлено, что гражданка использует для коммерческих целей не только участок, который взят в аренду, но и соседний.

Представители администрации обратились в Арбитражный суд Иркутской области, который обязал взыскать с бизнеследи сумму необоснованного обогащения в размере 260 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил на исполнение в Свердловское отделение судебных приставов Иркутска.

Автомобиль возвратили хозяйке. Деньги перечислили на расчетный счет взыскателя.