69-летняя пенсионерка из Усть-Илимска перевела мошенникам 500 тысяч рублей

Более 500 тысяч рублей перевела телефонным мошенникам пенсионерка из Усть-Илимска. Потерпевшая рассказала, что на сотовый телефон ей позвонила неизвестная и представились работником банка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудница финансовой организаций сообщила, что злоумышленники пытаются оформить на имя женщины кредит. Вторым собеседником в этом разговоре стал якобы работник службы безопасности. Мужчина подтвердил описанные его коллегой события, отметив, что в целях сохранности денег клиентки финансовая организация уже заблокировала ее счета и карты. Для спасения денег от мошенников он порекомендовал перевести сбережения на также уже сформированный на ее имя резервный счет.

Без каких-либо сомнений 69-летняя женщина пошла в ближайшее отделение банка, сняла деньги и перечислила их по указанным реквизитам. Пенсионерка призналась, что знала о подобных мошеннических схемах, но не думала, что это может коснуться именно ее.



