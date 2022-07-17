69-летняя пенсионерка из Усть-Илимска перевела мошенникам 500 тысяч рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

69-летняя пенсионерка из Усть-Илимска перевела мошенникам 500 тысяч рублей

Более 500 тысяч рублей перевела телефонным мошенникам пенсионерка из Усть-Илимска. Потерпевшая рассказала, что на сотовый телефон ей позвонила неизвестная и представились работником банка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудница финансовой организаций сообщила, что злоумышленники пытаются оформить на имя женщины кредит. Вторым собеседником в этом разговоре стал якобы работник службы безопасности. Мужчина подтвердил описанные его коллегой события, отметив, что в целях сохранности денег клиентки финансовая организация уже заблокировала ее счета и карты. Для спасения денег от мошенников он порекомендовал перевести сбережения на также уже сформированный на ее имя резервный счет.

Без каких-либо сомнений 69-летняя женщина пошла в ближайшее отделение банка, сняла деньги и перечислила их по указанным реквизитам. Пенсионерка призналась, что знала о подобных мошеннических схемах, но не думала, что это может коснуться именно ее.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

69-летняя пенсионерка из Усть-Илимска перевела мошенникам 500 тысяч рублей
69-летняя пенсионерка из Усть-Илимска перевела мошенникам 500 тысяч
Жена Дмитрия Тарасова соблазняет фанатов фото в нижнем белье
Жена Дмитрия Тарасова соблазняет фанатов фото в нижнем белье
Ксения Бородина скупает продукцию зарубежных брендов, которые ушли из России
Ксения Бородина скупает продукцию зарубежных брендов, которые ушли из
ЧП: Звезда биатлона и крупный топ-менеджер разбились на вертолете
ЧП: Звезда биатлона и крупный топ-менеджер разбились на вертолете
Дети Сергея Жукова дебютировали на сцене
Дети Сергея Жукова дебютировали на сцене
Ксения Собчак снялась голой в бане
Ксения Собчак снялась голой в бане
Юлия Михалкова - звезда российского юмора, которая приготовила "Уральские пельмени" (17 фото)
Юлия Михалкова - звезда российского юмора, которая приготовила
Создатели Bored Ape Yacht Club опубликовали lite paper проекта Otherside
Создатели Bored Ape Yacht Club опубликовали lite paper проекта
Сиквел Ghost of a Tale будет на Unreal Engine 5, разработчики отказались от Unity
Сиквел Ghost of a Tale будет на Unreal Engine 5, разработчики
Самую многодетную балерину Мариинки выписали из роддома с четвертым ребенком
Самую многодетную балерину Мариинки выписали из роддома с четвертым
Традиции чаепития: почему нельзя разбавлять чай водой, приметы
Традиции чаепития: почему нельзя разбавлять чай водой, приметы
Жена Птахи спалила интимную переписку рэпера со звездой «ДОМа-2», скандалившей с Бородиной
Жена Птахи спалила интимную переписку рэпера со звездой «ДОМа-2»,

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает разные знаки зодиака
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает
Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет тюрьмы
Рики Мартина обвинили в инцесте с племянником. Звезде грозит 50 лет
Последние новости Донбасса: Шойгу приказал нарастить действия группировок ВС РФ на Украине
Последние новости Донбасса: Шойгу приказал нарастить действия
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера

Еще по теме

50-летняя иркутянка перевела мошенникам семь миллионов рублей
Ангарчанка перевела мошенникам миллион рублей, накопленный с пенсии за 15 лет
Супруги-медики из Братска перевели телефонным аферистам 1,5 миллиона рублей
В Братске машинист крана перевел псевдобанкирам 3,8 миллиона рублей