Алла Довлатова в купальнике ответила хейтерам
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Алла Довлатова в купальнике ответила хейтерам

Алла Довлатова в купальнике ответила хейтерам
47-летняя актриса и ведущая Алла Довлатова поделилась фото с отдыха в Сочи. Артистка откровенно заговорила о своей внешности. Радиоведущая объяснила, почему не стесняется фотографировать в купальниках. Сейчас артистка отдыхает в Сочи. Она наслаждается безмятежными днями на берегу Черного моря. Ведущая «Русского радио» не стала упускать шанса устроить смелую фотосессию в бикини. Алла выбрала лаконичную светлую модель с классическим треугольным верхом и трусиками на завязках. Фотосет звезды произвел фурор в Сети. Однако многие пользователи указали Довлатовой на ее возраст и выразили недоумение, зачем она по-прежнему выставляет напоказ свое тело. Телеведущая решила подробно объяснить свою позицию. «Мне приятно, что я никого не оставляю равнодушными! Те, кто меня любят, пишут мне добрые слова, за что я вам очень благодарна! Те, кто меня ненавидят, захлебываются от желчи», — пояснила Алла.
Она призналась, что не понимает, как кого-то может раздражать фото в купальнике матери четырех детей. Алла заверила, что в этом случае всегда понятно, что человек тщательно работал над собой. Звезда объяснила, как ей удалось добиться такой фигуры. «Я пахала с 26 ноября. Это были ежедневные тренировки, интервальное голодание, метаболическая диета, массажи и многочисленные процедуры, о которых я здесь рассказывала. Это было трудно и затратно. Но это продолжается и по сей день. Я не останавливаюсь. Потому что я перфекционистка. И я знаю, что мне ещё работать и работать до моего идеала. А мой идеал — это моя фигура в 18 лет», — заверила артистка. Она указала, что даже несмотря на возраст в паспорте, можно выглядеть намного моложе. «Я верю в личность, которая привыкла трудится! Трудиться на благо своей семьи, своих детей, своей карьеры и, конечно, себя самой. Любите себя! Это главный секрет красоты! И, конечно, нельзя злиться и завидовать! Потому что с годами эти эмоции разрушает внутренний мир человека, что отрицательно сказывается на его внешности, и человек быстрее стареет», — резюмировала Довлатова.
# Шоу-бизнес Довлатова Алла
По материалам: z-aya

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