Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике

40-летняя актриса Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым проводит отпуск в Сочи. На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметились в городе Всеволжск. Пара выступила на сцене дуэтом, поздравив таким образом горожан с днем семьи, любви и верности.После этого они решили отдохнуть на берегу Черного моря. Анастасия поделилась пляжным фото на фоне моря и оранжевого заката.«Мы снова в Сочи! И у нас вторая попытка хоть немного отдохнуть», - написала Макеева в Телеграм-канале. Фанаты порадовались за пару и оценили снимки. «Выглядит, как девочка! Вау, красота! Какие классные!» - написали пользователи Сети. Напомним, ранее Анастасия Макеева сообщила, что Роману Малькову поступило предложение записать песню и снять клип.