Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике
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Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике

Анастасия Макеева показала точеную фигуру на фото в купальнике
40-летняя актриса Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым проводит отпуск в Сочи. На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметились в городе Всеволжск. Пара выступила на сцене дуэтом, поздравив таким образом горожан с днем семьи, любви и верности.
После этого они решили отдохнуть на берегу Черного моря.  Анастасия поделилась пляжным фото на фоне моря и оранжевого заката.
«Мы снова в Сочи! И у нас вторая попытка хоть немного отдохнуть», - написала Макеева в Телеграм-канале. Фанаты порадовались за пару и оценили снимки. «Выглядит, как девочка! Вау, красота! Какие классные!» - написали пользователи Сети. Напомним, ранее Анастасия Макеева сообщила, что Роману Малькову поступило предложение записать песню и снять клип.
# Шоу-бизнес Макеева Анастасия
По материалам: z-aya

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