Анастасию Волочкову назвали домработницей

Прислуга балерины Анастасии Волочковой выглядит лучше, чем она. Звезда балета хоть и не везет с мужчинами, зато повезло с прислугой. Домработница Лола из Таджикистана живет вместе с мужем Рустамом в доме балерины уже шесть лет. За это время успела родить троих детей и стать практически родным для бывшей примы Большого театра человеком. Это подтверждается снимком, появившимся в соцсети балерины накануне. На нем Анастасия запечатлена со своим директором Светланой и Лолой. Причем, красавица-прислуга явно выигрывает на фоне своей знаменитой хозяйки и ее менеджера. Подписчики тут же принялись писать едкие комментарии, в которых отмечают, что именно стильная домработница смотрится владелицей особняка, нанявшей в услужение не совсем опрятную блондинку.«Хочется сказать: «Лола, где вы эту замарашку откопали?!«»; «Лола яркая, выглядит шикарно, вы со Светой на ее фоне совсем померкли»; «Лола, Анастасия теперь у вас работает?»; «Тот случай, когда домработница выглядит лучше хозяйки с ее директором»; «Надо же, Волочкова тут выглядит как Лолина домработница», — от души издеваются хейтеры. Кстати, в своей затяжной борьбе с соседями Настя отстаивает в том числе и право детей своей прислуги пользоваться всеми удобствами элитного поселка, в котором находится особняк балерины. Тем не нравится, что таджикские малыши играют вместе со всеми на общей детской площадке, да еще и ведут себя слишком шумно, нарушая общественный порядок.