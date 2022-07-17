Андрей Малахов рассказал о своей эмиграции

Появились слухи о том, что 50-летний ведущий Андрей Малахов сбежал из России. Телеведущего заподозрили в том, что он решил покинуть Россию. Популярный телеведущий быстро отреагировал на этот слух. С момента начала спецоперации России многие звезды шоу-бизнес оказались под пристальным вниманием общественности. Любое путешествие расценивается едва ли не как эмиграция. Сегодня инсайдеры рассказали о том, что якобы происходит в жизни звезды канала «Россия-1». По сообщениям источников, Андрей Малахов покинул Россию. «Телеведущий уехал в одну из прибалтийских стран, откуда возвращаться в ближайшее время не планирует», — написали сегодня несколько телеграм-каналов..Директор телеведущего Алексей Миндель первым отозвался на такую информацию. Он был крайне категоричен. «Полный бред. Пусть проверяют источники и не пишут ерунды», — заявил Алексей в беседе с Daily Storm. Сам шоумен оставил комментарий в своем телеграм-канале. Ведущий скандальных ток-шоу был лаконичен. «Не дождетесь!» — отметил журналист. Ведущий программы «Привет, Андрей!» всё же признался, что покинул Россию. «Я сейчас не в странах Балтии, а в двухнедельном отпуске с ребенком. Заявление на отпуск выложу в ближайшее время», — сообщил Малахов изданию «Подъем». Шоумен вместе с женой Натальей Шкулевой воспитывают 4-летнего сына Александра.