Анне Семенович в купальнике сделали предложение

42-летняя ведущая и певица Анна Семенович поделилась пикантным фото в купальнике. Бывшая солистка группы «Блестящие» отправилась на отдых. Анна давно обещала поклонникам снимки в купальнике — и теперь сдержала свое слово. Звезда рассказала о своих отпускных буднях. «По плану: заплыв, зарядка и чашечка горячего кофе. И хорошее настроение не покинет больше нас», — заверила Семенович, вспомнив песенку Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь».Поклонники сразу же принялись делать комплименты исполнительнице хита «Секси-бомбочка». «Русалочка Анечка», «Ты прекрасна как всегда, богиня», «Аня! Ты просто невероятная красавица! Ослепительная женщина! Богиня красоты», — обсуждают блогеры. Один из фанатов звезды не стал скрывать свои чувства. «Анна, выходи за меня замуж», — написал молодой человек. Артистка быстро отреагировала и перевела всё в шутку. «Ой, вот как купальник на вас действует!» - пошутила певица.