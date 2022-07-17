Бабушка показала ребенка Галины Юдашкиной

В сети появились первые фото дочки Галины Юдашкиной. Дочь именитого модельера Валентина Юдашкина на днях стала мамой в третий раз. Знаменитому дедушке она подарила внучку. Сегодня Галину выписали из роддома. 31-летняя Галина Юдашкина уже воспитывает двоих сыновей — шестилетнего Анатолия и четырехлетнего Аркадия, которых родила в браке с Петром Максаковым. Третью беременность женщина не афишировала до самых родов. У пары родилась дочь. Наследнице дали необычное двойное имя — Агата-Ариелла. Валентин Юдашкин и его супруга Марина не могут нарадоваться. Модельер раньше делился подробностями воспитания. «Меня внук зовет «дедом», он приходит ко мне, рисует вместе со мной, уже даже есть первые работы. Часто заходит в гости в офис, садится за стол. Посмотрим, что будет дальше», — рассказывал кутюрье несколько назад в одном из телеинтервью. Сегодня Марина Юдашкина поделилась в блоге своей радостью, выставив фотографии с внучкой. «Самая счастливая бабушка», — эмоционально написала супруга модельера. Подписчики порадовались за любимое творческое семейство.«Счастья огромного Вашей доченьке! Для мамы это самое главное»; «Вот это Галочка молодец. Трое детей — это большой труд»; «Поздравляю от всей души! Внучка — это совсем другой мир! Здоровья ей и всей вашей семье», — написали поклонники. Галина также выставила фотографии в блоге, будучи дома. «В эту беременность хотелось тишины, спокойствия и любви», — подписала снимки дочь знаменитого отца.