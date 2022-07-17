Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились
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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились

Западные СМИ сообщают, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились. В распоряжении портала TMZ оказался судебный протокол, согласно которому 16 июля паре было выдано свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада. В документах указаны полные имена звезд: Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес. Сами они пока не комментируют новость.

Аффлек и Лопес познакомились в 2001 году на съемках фильма "Джильи", Лопес в то время состояла в браке с танцором Крисом Джаддом. В 2002 году она рассталась с мужем, и стало известно о ее романе с Аффлеком. Актер появился в клипе на песню Jenny from the Block, в прессе быстро прижилось обозначение новой пары — "Беннифер". Спустя несколько месяцев звезды объявили о помолвке. Однако свадьба, запланированная на сентябрь 2003-го, не состоялась: почти перед самым торжеством пара решила отложить церемонию, официальной причиной был "избыток внимания прессы". Вскоре артисты расстались.

После этого Лопес успела побывать замужем за Марком Энтони, от которого у нее двое детей. Аффлек 13 лет прожил с Дженнифер Гарнер, в браке родились две дочери и сын. Осенью прошлого года Джей Ло и Бен возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.

Первым новость сообщил блогер Fekkla.



Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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