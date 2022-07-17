Блокчейн-стартап экс-главы WeWork отложил запуск собственного токена
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Блокчейн-стартап экс-главы WeWork отложил запуск собственного токена

Блокчейн-стартап экс-главы WeWork отложил запуск собственного токена


Блокчейн-стартап бывшего главы WeWork Адама Неймана Flowcarbon отложил запуск продуктов из-за неблагоприятных рыночных условий. Об этом The Wall Street Journal рассказала соучредитель и CEO компании Дана Гиббер.


Flowcarbon сосредоточен на создании рынка углеродных кредитов на базе технологии распределенного реестра. Большая часть этих инструментов продается через брокеров или самих эмитентов. По мнению многих критиков, этот процесс является сложным и непрозрачным.  


«Как человек, который раньше приобретал кредиты у брокеров, скажу, что купить и сжечь токены намного, намного проще», — отметил миллиардер Марк Кьюбан в разговоре с WSJ. 


Стартап разрабатывает платформу, которая позволяет сжигать токены Goddess Nature Token (GNT) для компенсации выбросов CO2


Запуск GNT был запланирован на конец июня 2022 года, однако теперь он переносится на неопределенный срок. По словам Гиббер, компания решила «подождать, пока рынки стабилизируются».  


Напомним, в мае 2022 года Flowcarbon привлек $70 млн от Andreessen Horowitz и других инвесторов. 

# Экономика токены, углеродные кредиты, новости
По материалам: ForkLog

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