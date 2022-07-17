''BMW'' против ''Гранты'': мгновенная карма сразу для двух нарушителей

Вадим Карасев

Камера наблюдения запечатлела "явление мгновенной кармы". И здесь это показано максимально наглядно. Водитель "Гранты", поняв, что ему нужно срочно поехать в другую сторону, нарушил правила и решил перестроиться через сплошную полосу. А водитель "BMW" и вовсе гнал по встречной полосе - видимо, ему нужно было добраться куда-то быстрее всех. Чем закончилось - смотрите сами. Забавный момент - в потоке стоит водитель на таком же "Бумере", однако ему хватило ума не нарушать правила и не вести себя так нагло.