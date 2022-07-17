ЧП: В пожаре погибло пятеро детей
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ЧП: В пожаре погибло пятеро детей

ЧП: В пожаре погибло пятеро детей
Жуткий пожар унес семь жизней, включая детей.   В ночь на 17 июля в Томской области произошла трагедия — в одном из частных домов при пожаре погибло семь человек — двое взрослых и пятеро детей. Эту новость сообщили в местной прокуратуре. Пока следователи выясняют, что стало причиной возгорания. Известно, что общая площадь пожара составила почти 170 квадратных метров. К моменту приезда спасателей дом был полностью охвачен пламенем. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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