ЧП: В пожаре погибло пятеро детей

Жуткий пожар унес семь жизней, включая детей. В ночь на 17 июля в Томской области произошла трагедия — в одном из частных домов при пожаре погибло семь человек — двое взрослых и пятеро детей. Эту новость сообщили в местной прокуратуре. Пока следователи выясняют, что стало причиной возгорания. Известно, что общая площадь пожара составила почти 170 квадратных метров. К моменту приезда спасателей дом был полностью охвачен пламенем. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.