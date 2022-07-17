ЧП: Звезда биатлона и крупный топ-менеджер разбились на вертолете

Как сообщает пресса, вертолет пропал с радаров, а потом его обнаружили сгоревшим. Вчера вертолет, управляемый звездой биатлона Игорем Малиновским, пропал где-то в районе вулкана Узон на Камчатке. Сегодня губернатор края сообщил об обнаружении воздушного судна. К этой минуте известно, что вертолет разбился у вулкана и сгорел. Судьба Малиновского, управлявшего воздушным судном, и двоих пассажиров — сотрудника Tele2 Сергея Колесника и бывшего топ-менеджера «Эльдорадо» и «ЦУМа» Зои Кайгородовой известна тоже — им не удалось выжить. О трагедии сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет «Робинсон», который пропал вчера со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале. Напомним, Игорю Малиновскому было 25 лет. На его счету звание Мастера спорта России, а также многократного чемпиона мира и Европы по биатлону. Этим видом спорта Игорь стал заниматься сравнительно поздно — в 17 лет, но, несмотря на это, сумел достичь значительных успехов. К слову, отец спортсмена — владелец компании по туристическим перевозкам «Взлет», которой принадлежал злосчастный вертолет «Робинсон».