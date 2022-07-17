Что пророчила болгарская провидица Ванга для Европы и России на 2022 год
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Что пророчила болгарская провидица Ванга для Европы и России на 2022 год

Что пророчила болгарская провидица Ванга для Европы и России на 2022 год

В последнее время все большей актуальности набирает пророчество знаменитой болгарской провидицы Ванги для Европы на 2022 год. Совсем недавно в социальных сетях начала появляться информация о том, что в мире может начаться борьба за воду.

Что пророчила Ванга на 2022 год для Европы

Известная провидица, которая скончалась в далеком 1996 году, отмечала, что большие города и развитые страны ожидает засуха из-за повышения температуры. Такой прогноз можно назвать пророческим, ведь недавно стало известно, что жители Кента уже получили предупреждение о воде – лишь по необходимости.

Нехватка воды фиксируется не только в Великой Британии. Потребление такого природного ресурса также призвали ограничить в Италии и Португалии.


Несмотря на это, некоторые прогнозы Ванги до сих пор пока не оправдались. Например, провидица отмечала, что весь мир увидит огромное цунами и еще одну пандемию. К счастью, это до сих пор не произошло. Цунами не обрушилось на береговую линию, но пандемия, хоть и старая, снова набирает обороты.

Стоит напомнить, что коронавирусная пандемия забрала жизни многих людей по всему миру. Сейчас в ряде государств фиксируется вспышка оспы обезьян, но она не вызвала больших общественных проблем, по крайней мере пока.

Предсказание Ванги на 2022 год для России

О будущем России Ванга рассказывала туманно. Она отмечала, что страна все выдержит, все будет меняться, но люди останутся теми же.


Ванга имела отличную способность видеть заболевания людей, предсказывала судьбу их с большой точностью. Часто она направляла больных людей к целителям или докторам, которые могли оказать помощь.

Сама провидица говорила, что своими способностями она обязана каким-то невидимым существам, происхождение которых она не могла толком объяснить. Есть также разные версии обстоятельств, при которых Ванга получила свои таланты. Ее предсказания, несмотря на то, что сама провидица давно скончалась, до сих пор вызывают огромный интерес. Хотя трудно понять, что из ее слов — мифы, а что она действительно пророчила.

Человечество, как считала Ванга, может столкнуться с новой болезнью, которая придет из Сибири. Она долго спала в мерзлоте, но из-за глобального потепления вирус сможет вырваться наружу. Однако люди научатся жить с ней, приспособятся к новым обстоятельствам и смогут дождаться окончания пандемии.

Отношения России с западными странами будут напряженными, однако государство сможет найти общий язык с Китаем.

Еще одно предсказание остается неясным. Ванга отмечала, что люди будут богатыми, но без денег в руках. Что она имела ввиду, остается загадкой.

Какие прогнозы делала Ванга

В свое время Ванга говорила, что Барак Обама станет первым темным президентом Соединенных Штатов Америки. В соответствии с ее прогнозами, президент должен был столкнуться с кризисом, который пошатнет всю страну. Но прогноз о том, что в 2017 году не станет Европы, так и не сбылся.


Предрекала ясновидящая в 2022 году много бед и столкновений, которые приведут к недовольствам и различным спорам в религиозных кругах. Провидица считала, что трения на религиозной почве могут быть причиной вооруженных конфликтов и народных бунтов. Проблема может появиться одновременно в нескольких государствах Европы, а также в части североамериканского континента.

Ванга предрекала человечеству страшные испытания. Она говорила, что придет голод, который перерастет в драку за продукты питания и средства для выживания. Многие будут убивать друг друга, не осознавая, что они творят. Однако сказать точно, что имела ввиду провидица, нельзя. Это пытаются понять многие эксперты на протяжении долгих лет.

# Общество Предсказания
По материалам: rsute

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