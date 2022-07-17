День «Зеленой линии» отметят в Иркутске 22 июля

22 июля в сквере имени Кирова состоится День «Зеленой линии», посвященный самому популярному городскому экскурсионному маршруту, разработанному Информационно-туристской службой Иркутска. Протяженность «Зеленой линии» составляет 5,5 километра. Пешая прогулка с посещением 30 основных достопримечательностей города занимает около 2,5 — 3 часов, сообщает пресс-служба мэрии.

Также в «День зеленой линии» пройдет презентация проекта iTerra — платформы, с помощью которой иркутяне смогут получить информацию об истории города. Гости праздника примут участие в прогулках по туристическому маршруту с гидами-экскурсоводами и прокатятся по «Зеленой линии» на электросамокатах.