День «Зеленой линии» отметят в Иркутске 22 июля
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

День «Зеленой линии» отметят в Иркутске 22 июля

День «Зеленой линии» отметят в Иркутске 22 июля

22 июля в сквере имени Кирова состоится День «Зеленой линии», посвященный самому популярному городскому экскурсионному маршруту, разработанному Информационно-туристской службой Иркутска. Протяженность «Зеленой линии» составляет 5,5 километра. Пешая прогулка с посещением 30 основных достопримечательностей города занимает около 2,5 — 3 часов, сообщает пресс-служба мэрии.

Также в «День зеленой линии» пройдет презентация проекта iTerra — платформы, с помощью которой иркутяне смогут получить информацию об истории города. Гости праздника примут участие в прогулках по туристическому маршруту с гидами-экскурсоводами и прокатятся по «Зеленой линии» на электросамокатах.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Победителями кадрового проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека
Победителями кадрового проекта "Ярославский резерв" стали
Перечислены условия для подключения России к аналогу SWIFT
Перечислены условия для подключения России к аналогу SWIFT
День «Зеленой линии» отметят в Иркутске 22 июля
День «Зеленой линии» отметят в Иркутске 22 июля
В Польше признали дефицит угля из-за введения эмбарго на поставки из России
В Польше признали дефицит угля из-за введения эмбарго на поставки из
69-летняя пенсионерка из Усть-Илимска перевела мошенникам 500 тысяч рублей
69-летняя пенсионерка из Усть-Илимска перевела мошенникам 500 тысяч
Жена Дмитрия Тарасова соблазняет фанатов фото в нижнем белье
Жена Дмитрия Тарасова соблазняет фанатов фото в нижнем белье
Ксения Бородина скупает продукцию зарубежных брендов, которые ушли из России
Ксения Бородина скупает продукцию зарубежных брендов, которые ушли из
ЧП: Звезда биатлона и крупный топ-менеджер разбились на вертолете
ЧП: Звезда биатлона и крупный топ-менеджер разбились на вертолете
Дети Сергея Жукова дебютировали на сцене
Дети Сергея Жукова дебютировали на сцене
Ксения Собчак снялась голой в бане
Ксения Собчак снялась голой в бане
Юлия Михалкова - звезда российского юмора, которая приготовила "Уральские пельмени" (17 фото)
Юлия Михалкова - звезда российского юмора, которая приготовила
Создатели Bored Ape Yacht Club опубликовали lite paper проекта Otherside
Создатели Bored Ape Yacht Club опубликовали lite paper проекта

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает разные знаки зодиака
Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мать погибшего в спецоперации Героя России
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мать погибшего в
США и страны Персидского залива сделали совместное заявление по Ирану
США и страны Персидского залива сделали совместное заявление по Ирану

Еще по теме

На «зеленой» ветке метро Москвы устранили неполадки
В Иркутске 14 ноября начнут монтировать новогоднюю елку
Новая станция метро «Ховрино» откроется в Москве 29 декабря
В Петербурге после 11 месяцев ремонта открылась станция метро «Елизаровская»