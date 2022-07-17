Дети Сергея Жукова дебютировали на сцене

46-летний певец Сергей Жуков заявил, что больше не может скрывать талант детей. Артист на концерте группы «Руки вверх!» в Санкт-Петербурге собрал 50 тысяч зрителей. На сцену поднялись и дети музыканта. Артист долгое время готовился к масштабному концерту. Он обещал не делать длительных пауз между песнями, однако не смог сдержаться, чтобы не общаться с поклонниками. «Хочу попросить о том, о чем обычно не просят на концертах. Хочу, чтобы все взяли и закрыли глаза. Чтобы вы оказались не в 2022 году на концерте, а на школьной дискотеке в 2001 году или в лагере в 1996 году. Вспоминайте первый медленный танец, первый поцелуй», — так начал концерт Жуков.Пока публика отжигала под любимые хиты, на сцене появился сын музыканта. 12-летний Энджел исполнил свою песню «Я на тебя запал». «Невозможно в семье утаить таланты. Так получается, что дети правда все очень музыкальные, талантливые и творческие. Поэтому я хочу, чтобы вы увидели, как дело папы продолжит молодой, талантливый и горячий Энджел Жуков», — пояснил музыкант. С Энджелом на сцену поднялась и его сестра Ника. Жуков заявил, что за выступлением наблюдали его мама и жена. В финале грандиозного шоу прозвучал хит «18 мне уже», после чего поклонники группы неохотно стали покидать стадион «Газпром-Арена».