Дети Сергея Жукова дебютировали на сцене
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Дети Сергея Жукова дебютировали на сцене

Дети Сергея Жукова дебютировали на сцене
46-летний певец Сергей Жуков заявил, что больше не может скрывать талант детей. Артист на концерте группы «Руки вверх!» в Санкт-Петербурге собрал 50 тысяч зрителей. На сцену поднялись и дети музыканта. Артист долгое время готовился к масштабному концерту. Он обещал не делать длительных пауз между песнями, однако не смог сдержаться, чтобы не общаться с поклонниками. «Хочу попросить о том, о чем обычно не просят на концертах. Хочу, чтобы все взяли и закрыли глаза. Чтобы вы оказались не в 2022 году на концерте, а на школьной дискотеке в 2001 году или в лагере в 1996 году. Вспоминайте первый медленный танец, первый поцелуй», — так начал концерт Жуков.
Пока публика отжигала под любимые хиты, на сцене появился сын музыканта. 12-летний Энджел исполнил свою песню «Я на тебя запал». «Невозможно в семье утаить таланты. Так получается, что дети правда все очень музыкальные, талантливые и творческие. Поэтому я хочу, чтобы вы увидели, как дело папы продолжит молодой, талантливый и горячий Энджел Жуков», — пояснил музыкант. С Энджелом на сцену поднялась и его сестра Ника. Жуков заявил, что за выступлением наблюдали его мама и жена. В финале грандиозного шоу прозвучал хит «18 мне уже», после чего поклонники группы неохотно стали покидать стадион «Газпром-Арена».
# Шоу-бизнес Жуков Сергей
По материалам: z-aya

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