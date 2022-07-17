Для Warframe кроссплатформенный мультиплеер и прогресс находится в разработке

Вадим Карасев





Еще год назад разработчики Warframe анонсировали появление кроссплатформенного мультиплеера и кроссплатформенных сохранений. За год эти функции в игре не появились, но разработчики над ними работают.

Создатели Warframe сообщили, что кроссплатформенный мультиплеер прошел внутреннее тестирование, в ближайшее время начнется тестирование «с участниками игрового сообщества». Когда именно запустят кроссплатформенный мультиплеер Warframe в релиз — неизвестно.

Что касается общего прогресс, он тоже у разработчиков в плане, но тоже пока не имеет точной даты запуска. Разработчики ориентируются, что общие сохранения станут доступны «спустя некоторое время после запуска кроссплатформенного мультиплеера».

Команда Warframe отмечает, что ее цель — сделать доступной игру на всех платформах, чтобы везде игрок имел свой аккаунт и мог играть с друзьями.