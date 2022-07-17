Дмитрий Колдун расстался с женой из-за ссор с Филиппом Киркоровым
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Дмитрий Колдун расстался с женой из-за ссор с Филиппом Киркоровым

Дмитрий Колдун расстался с женой из-за ссор с Филиппом Киркоровым
Артист Дмитрий Колдун рассказал о ссоре с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем.   С женой Викторией Дмитрий Колдун знаком со школьной скамьи. Со стороны отношения пары кажутся крепкими и идеальными. Однако у возлюбленных был период, когда они, сильно поссорившись, разъехались. В 2007 году у Дмитрия Колдуна возник творческий кризис — музыкант не мог сосредоточиться на работе, у него начались конфликты с продюсером и коллегами. Вдобавок, от певца ушла жена. «У Вики возникли какие-то проблемы в учебе. У меня тоже в жизни было непонятно что: начались всякие скандалы с Дробышем, с Киркоровым, с Первым каналом — со всеми. В моей судьбе наступил непонятный период, случались нервные срывы… Поэтому как-то с Викой не сошлось, поругались, решили, что каждому пора пойти своим путем. Где-то примерно полгода походили своими дорогами, потом встретились и решили, что нет, надо. «Ослик с сусликом вдвоем», наверное, лучше, веселей», — вспомнил Дмитрий.
Как уточнил артист, инициатором возобновления отношений стал он. «Я помню, мы решили встретиться в кафе, поболтать, что-то передать друг другу, в итоге люто напились и все», — добавил 36-летний исполнитель. Еще несколько лет после этого возлюбленные прожили в неофициальном браке. В 2012-м Дмитрий и Виктория поженились, а спустя год впервые стали родителями. В 2016-м у пары родился второй ребенок. «Сыну Ян увлекается шахматами. Мы с ним часто играем и совсем недавно ему удалось меня обыграть. Дочь Алиса, скорее, больше творческая, она все время поет, танцует. Иногда мы поем с ней дуэтом, и она приглашает меня на танцы. Думаю, что Алиса пойдет развиваться в эту сторону. Ян — скорее нет», — рассказал Колдун о наследниках в Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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