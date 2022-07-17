Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились

Сегодня стало известно, что голливудская пара Джей Ло и Бен Аффлек обручились! За отношениями молодоженов переживал чуть ли не весь мир и с нетерпением ждал этого момента.


Поклонники Дженнифер и Бена с радостью выдохнули — теперь их кумиры уж точно вместе и ничто не помешает им, как это было 20 лет назад. Соцсети новоиспеченных супругов наполнены поздравлениями фанатов.

В субботу артисты получили разрешение на брак в штате Невада, сообщает источник. Это означает лишь одно — теперь звезды официально муж и жена. По слухам, Аффлек и Лопес устроили торжество в стиле Вегаса, но в соцсетях об этом, конечно же, не говорят ни слова.

Сейчас «Беннифер» — так пару называли в нулевых — готовятся к переезду в совместное гнездышко, находящееся в Беверли-Хиллз. Особняк обошелся селебрити в 60 миллионов, ранее там жил Дэнни Де Вито с бывшей женой.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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