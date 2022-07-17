Фотовыставку по итогам автопробега по побережью Байкала открыли в центре Москвы
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Фотовыставку по итогам автопробега по побережью Байкала открыли в центре Москвы

Фотовыставку по итогам автопробега по побережью Байкала открыли в центре Москвы

На Тверском бульваре в Москве открылась фотовыставка «Путешествие по местам силы» по итогам ГрандТура «Байкальская миля 2022», который стартовал в этом году из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока. В 32 фотоработах представлены виды озера Байкал с территории Иркутской области и Бурятии, сообщает ТАСС.

32 лучшие фотографии проекта представлены на выставке в аллее напротив дома №4 на Тверском бульваре. Выставка будет работать до 24 июля. В экспозицию вошли не только виды Байкала, но и пейзажи Алтайского края и Новосибирской области.


Фото с сайта gazetametro.ru Фото с сайта gazetametro.ru Фото с сайта gazetametro.ru Фото с сайта gazetametro.ru
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По материалам: irk

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