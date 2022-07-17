Франция, Бельгия, Австрия и ФРГ заморозили больше всего российских активов в ЕС
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Франция, Бельгия, Австрия и ФРГ заморозили больше всего российских активов в ЕС

Франция, Бельгия, Австрия и ФРГ заморозили больше всего российских активов в ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) заморозили 13,9 миллиарда евро российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Из этой суммы 12,7 миллиарда евро заморозили шесть стран — Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. Остальные 19 стран ЕС заморозили либо небольшие суммы, либо вообще ничего.

Рейндерс рассказал о разработке новых правил ЕС, чтобы можно было не только замораживать активы, но и арестовывать их. Также он призывает обновить правила Евросоюза, чтобы нарушение санкций считалось преступлением. По его словам, Европарламент поддержал это предложение. Осенью этому примеру последуют правительства стран-членов ЕС, а значит, соответствующий закон может быть принят уже в октябре, считает еврокомиссар.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что после начала спецоперации России на Украине США и союзники заморозили около половины золотовалютных резервов России почти на 300 миллиардов долларов. Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Венедиктов назвал заморозку российских активов одной из величайших краж в истории.

В начале июля Украина попросила Международный валютный фонд (МВФ) передать ей замороженные валютные резервы России, чтобы расплатиться по внешним долгам, срок уплаты которых наступит 1 сентября. Вариант с передачей Украине российских резервов является спорным с правовой точки зрения, однако МВФ еще не ответил по этому вопросу.

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По материалам: pnp.ru

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