Греф назвал способ сдержать укрепление рубля
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Греф назвал способ сдержать укрепление рубля

Греф назвал способ сдержать укрепление рубля

Сдержать укрепление рубля можно валютными интервенциям или расширением импорта. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

По его словам, рубль укрепился по двум причинам: из-за усложнения переводов за границу и из-за ограничения импорта. По первой причине валюта начала накапливаться на банковских счетах, а по второй ее стало сложнее тратить, объяснил Греф.

Он считает, что сдержать укрепление курса рубля можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта. «Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — отметил глава Сбербанка.

Последние несколько месяцев российская валюта, после резкого обесценивания в начале спецоперации, сильно укрепилась. В конце июня курс евро опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года. В середине июня первый зампред правительства Андрей Белоусов заявил, что рубль стал очень крепкими для отечественной экономики, сильное укрепление национальной валюты привело к сокращению доходов экспортеров. Оптимальным он назвал стоимость доллара в 70-80 рублей.


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По материалам: pnp.ru

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