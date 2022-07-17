Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мать погибшего в спецоперации Героя России
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мать погибшего в спецоперации Героя России

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мать погибшего в спецоперации Героя России

16 июля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в своем Telegram-канале, что посетил мать военнослужащего из Иркутска Эдуарда Дьяконова, погибшего во время спецоперации на Украине. Ему было 20 лет. Иркутянин посмертно получил звание Герой России.

«Открытый, общительный Эдуард сразу располагал к себе людей. К нему тянулись, и он отвечал тем же. Если кому-то нужна помощь — парень без раздумий бросался на выручку. Всё это мне сегодня рассказала мама солдата — Ольга Николаевна. Не мог не заехать к ней в гости. Вспомнила Ольга Николаевна и историю из его юности. Недалеко от рынка в Иркутске на глазах Эдика и его друзей две девушки попали под машину. Парень сразу вызвал полицию, скорую, оцепил место. Такое воспитание. Правильное, настоящее», – написал глава региона.

В Мариуполе его отряд Эдуарда попал под обстрел. В бою, уже будучи раненым, он увидел рядом с товарищами гранату. Не раздумывая он бросился сверху и накрыл её собой. Спас ребят ценой своей жизни. Две недели Эдуард Дьяконов не дожил до своего Дня рождения, ему исполнился бы 21 год.

«Мои самые искренние соболезнования Ольге Николаевне, Валентине Павловне и всей семье Эдуарда. А также всем отцам и матерям, потерявшим сыновей. Нет большей трагедии для родителей, чем похоронить своего ребенка. Понимаю, что эта рана никогда не заживет. Помним и скорбим вместе с вами», — написал Игорь Кобзев.


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По материалам: irk

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