Хитрости для хозяек: что делать, чтобы выпечка не подгорела и пропеклась серединка
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Хитрости для хозяек: что делать, чтобы выпечка не подгорела и пропеклась серединка

Хитрости для хозяек: что делать, чтобы выпечка не подгорела и пропеклась серединка

Многие хозяйки любят побаловать выпечкой своих родных и близких людей, но иногда случается так, что на выходе получается подгоревшая выпечка. Края часто подгорают из-за того, что они менее плотные, чем остальная часть блюда, а ведь середина готовится дольше.

Как избежать подгорания выпечки

Духовку нужно прогревать предварительно, до того, как ставить изделие из теста. Это позволит придерживаться именно той температуры выпечки, которая отмечена в рецепте. Но в то же время не нужно спешить. Начинать подогрев духовки стоит на окончательных этапах работы с тестом.

Температуру необходимо выставлять правильно. Важно помнить, что чем больше объем теста, тем меньше должна быть температура и дольше нужно выпекать. Так серединка изделия хорошо пропечется, а края не сгорят.


Во время выпечки нужно постоянно следить за температурой. В основном советуют не нагревать духовку больше 200 градусов, чтобы не было пригорания. Но для каждой разновидности теста есть свои нормы:

  • песочное – 220 градусов;
  • дрожжевое – 180 градусов;
  • белковое – 100 градусов;
  • бисквит – 200 градусов.

И только слоеное тесто бывает, что печется при температуре до 250 градусов. Поэтому нужно внимательно ознакомиться с рецептом перед тем, как начинать выпекать. Не стоит также забывать об отзывах, среди которых можно найти полезные советы.

Что сделать, чтобы выпечка не сгорела

Если духовка большая, ставить тесто стоит повыше. Если она новая и вы еще не приспособились к ней, можно выставлять для начала небольшую температуру, меньше, чем пишут в рецепте. Так вы предотвратите подгорание краев, в то время как начинка пропекается. Особенно часто в подобных случаях пригорает низ пирога.


Не стоит бросать свое блюдо без присмотра. Нужно внимательно проследить за тем, как продвигается процесс. При этом не стоит часто заглядывать в духовку, чтобы не сбивать температуру– лучше смотреть через стекло. Особенно это касается бисквитного теста: стоит один раз открыть дверцу, и блюдо можно выбросить.

Большое количество сахара приводит к тому, что начинается пригорание во время выпечки. Это касается не только теста, но и начинки, и присыпки сверху. Поэтому важно постараться уменьшить содержание данного ингредиента в вашем блюде.

Как правильно печь пироги и другие изделия

Многие неопытные кулинары края пирога застилают кусочками фольги. Смысл состоит в том, чтобы прикрыть их от подгорания. Однако фольга может отпадать от краев, после чего получается подгоревшая корка.


Это не значит, что фольга неэффективна, просто ее используют не всегда правильно. Если форма, в которой находится пирог, сделана из металла, можно взять пергамент, следуя советам в рецепте. Чтобы он не прилип, его смазывают маслом и присыпают мукой.

Пирогу нужно дать остыть, особенно если он с фруктовой начинкой. После того, как достали блюдо из духовки, пусть оно постоит перед нарезкой. Для сладкоежек такое ожидание будет настоящей пыткой. Однако после длительного приготовления нужно еще немного подождать, чтобы в итоге насладиться идеальным вкусом своего труда.

В фруктовых пирогах слишком много сахара, поэтому их пекут при высокой температуре, чтобы серединка не была сырой. Если резать горячий пирог, пока еще не застыла начинка и не получила нужную форму, она просто окажется на блюде, как сироп. А вот после застывания она приобретет ту форму, которая нужна, и все останется на своем месте.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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