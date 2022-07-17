Иркутские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку
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Иркутские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку

Иркутские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку

Врачи Иркутской областной детской клинической больницы спасли двухлетнюю усольчанку, проглотившую батарейку. Ребенок экстренно был доставлен бригадой скорой помощи из Усолья-Сибирского. С момента несчастного случая и до того, как инородное тело извлекли из пищевода, прошло три часа, но без последствий не обошлось, сообщается на сайте медицинского учреждения.

«Одно из самых коварных инородных тел, которое проглатывают маленькие дети — обычная плоская батарейка. Такие сейчас стоят почти в каждой детской игрушке. Именно такую вечером 11 июля на глазах у родителей за пару секунд извлекла из упаковки и положила себе в рот 2-летняя девочка. Родители тут же бросились в больницу. Удалить предмет не удалось, он застрял в средней трети пищевода. Малышку на скорой сразу же повезли в Иркутскую областную детскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Пока ребёнок ехал, медики готовились к удалению инородного тела, заведующий оперблоком Эдуард Сапухин оперативно прибыл в больницу. Медики говорят, что в случае с батарейками медлить нельзя. Если не оказать помощь вовремя, ребёнок может стать инвалидом. Корпус батарейки быстро окисляется, через несколько часов едкий электролит изливается и причиняет химический ожог различной степени тяжести. На его месте образуется рубец, просвет пищевода может сузиться. Пострадавшему потребуется длительное лечение и, возможно, операции.

В особо тяжёлых случаях происходит перфорация стенки пищевода, желудка или кишечника. Проще говоря, содержимое батарейки прожигает в стенке органа «дыру» и пациенту потребуется несколько операций, пластика поражённого органа, длительная реабилитация.

Операционная бригада — Эдуард Сапухин, Ирина Кайгородова, Дмитрий Ковальчук — сразу по прибытию девочки провели извлечение инородного предмета. Их врачи достают из тела ребёнка без операции, применяя эндоскопическую методику и специальный инструмент. Промедление недопустимо, ведь новая батарейка особенно агрессивна. Кроме того, само стояние предмета в пищеводе оказывает давление на слизистую, приводя к некрозу ткани.

Батарейка, хотя и находилась в пищеводе девочки всего три часа, успела окислиться и повредить давлением подслизистую оболочку пищевода на глубину 2-8 миллиметров, поэтому пока маленькая пациентка будет проходить лечение в хирургическом отделении, сообщает его заведующая Ирина Кайгородова. Детский хирург призывает родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра наедине с предметами, которые они могут проглотить. Опасность представляют семечки, орехи, пуговицы, мелкие игрушки, шарики, особенно магнитного конструктора.

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По материалам: irk

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