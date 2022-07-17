Иркутские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку

Врачи Иркутской областной детской клинической больницы спасли двухлетнюю усольчанку, проглотившую батарейку. Ребенок экстренно был доставлен бригадой скорой помощи из Усолья-Сибирского. С момента несчастного случая и до того, как инородное тело извлекли из пищевода, прошло три часа, но без последствий не обошлось, сообщается на сайте медицинского учреждения.

«Одно из самых коварных инородных тел, которое проглатывают маленькие дети — обычная плоская батарейка. Такие сейчас стоят почти в каждой детской игрушке. Именно такую вечером 11 июля на глазах у родителей за пару секунд извлекла из упаковки и положила себе в рот 2-летняя девочка. Родители тут же бросились в больницу. Удалить предмет не удалось, он застрял в средней трети пищевода. Малышку на скорой сразу же повезли в Иркутскую областную детскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Пока ребёнок ехал, медики готовились к удалению инородного тела, заведующий оперблоком Эдуард Сапухин оперативно прибыл в больницу. Медики говорят, что в случае с батарейками медлить нельзя. Если не оказать помощь вовремя, ребёнок может стать инвалидом. Корпус батарейки быстро окисляется, через несколько часов едкий электролит изливается и причиняет химический ожог различной степени тяжести. На его месте образуется рубец, просвет пищевода может сузиться. Пострадавшему потребуется длительное лечение и, возможно, операции.

В особо тяжёлых случаях происходит перфорация стенки пищевода, желудка или кишечника. Проще говоря, содержимое батарейки прожигает в стенке органа «дыру» и пациенту потребуется несколько операций, пластика поражённого органа, длительная реабилитация.

Операционная бригада — Эдуард Сапухин, Ирина Кайгородова, Дмитрий Ковальчук — сразу по прибытию девочки провели извлечение инородного предмета. Их врачи достают из тела ребёнка без операции, применяя эндоскопическую методику и специальный инструмент. Промедление недопустимо, ведь новая батарейка особенно агрессивна. Кроме того, само стояние предмета в пищеводе оказывает давление на слизистую, приводя к некрозу ткани.

Батарейка, хотя и находилась в пищеводе девочки всего три часа, успела окислиться и повредить давлением подслизистую оболочку пищевода на глубину 2-8 миллиметров, поэтому пока маленькая пациентка будет проходить лечение в хирургическом отделении, сообщает его заведующая Ирина Кайгородова. Детский хирург призывает родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра наедине с предметами, которые они могут проглотить. Опасность представляют семечки, орехи, пуговицы, мелкие игрушки, шарики, особенно магнитного конструктора.