Итоги недели: Celsius подала заявление о банкротстве, а команда Ethereum утвердила график перехода на PoS

Криптолендинговая платформа Celsius Network подала заявление о банкротстве, разработчики Ethereum согласовали график перехода на PoS, основатель 3AC обвинил кредиторов в травле и другие события уходящей недели.

Котировки Ethereum протестировали диапазон выше $1400

На фоне предстоящей миграции блокчейна Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) котировки ETH протестировали диапазон выше $1400. На момент написания актив торгуется вблизи $1350.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

После публикации 13 июля отчета об инфляции в США цена биткоина упала ниже $19 000, однако к концу недели актив отыграл падение и сейчас торгуется в районе $21 130.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Согласно CoinGecko, цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации закрыли неделю с переменным успехом. Лучшую динамику показал Ethereum — цена криптовалюты выросла более чем на 10%. Худшим оказался Dogecoin — котировки монеты упали на 8,5%.

Данные: CoinGecko.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $1 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 40,2%.

Celsius подала заявление о банкротстве

Криптолендинговая платформа Celsius Network и некоторые ее дочерние структуры подали ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. В компании надеются, что реструктуризация позволит «максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон».

Celsius сообщила, что на 13 июля владела активами на $4,3 млрд. Ее обязательства перед клиентами и кредиторами составили $5,5 млрд.

В ходатайстве также упомянута «частная кредитная платформа», услугами которой компания пользовалась для финансирования своей деятельности с сентября 2019 по февраль 2021 года. В результате на Celsius «повис» долг в размере $509 млн, который она сократила до $439 млн. Журналисты Financial Times выяснили, что упомянутым контрагентом является EquitiesFirst.

Разработчики Ethereum согласовали график перехода на PoS

Ведущие разработчики Ethereum в ходе очередного звонка предварительно утвердили миграцию блокчейна на алгоритм консенсуса PoS на 19 сентября 2022 года.

Окончательная дата во многом будет зависеть от перевода на PoS тестнета Goerli, запланированного на 11 августа. За две недели до процесса «слияния» в основной сети активируют апгрейд Bellatrix.

Хакеры атаковали провайдеров ликвидности Uniswap

Злоумышленники отправили вредоносные токены под видом аирдропа от Uniswap на более 70 000 адресов. Жертв перенаправляли на мошеннический сайт. Таким образом хакеры вывели из протокола 4295 ETH (~$4,6 млн) и отправили их в миксер Tornado Cash.

Twitter подал в суд на Илона Маска

Компания Twitter подала судебный иск против Илона Маска из-за его отказа от сделки по приобретению соцсети за $44 млрд. Платформа намерена заставить главу Tesla выполнить обязательства и завершить покупку. В документе говорится, что предприниматель «устроил спектакль» и вел себя недобросовестно.

Кредиторы 3AC указали на отсутствие диалога с основателями хедж-фонда. Су Чжу обвинил их в травле

Кредиторы добиваются ареста активов хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) до ликвидации компании. Соучредители Су Чжу и Кайл Дэвис вышли на связь с юристами истцов через Zoom без видео, но на адресованные им вопросы отвечали только адвокаты. Местонахождение руководства 3AC неизвестно, а сингапурский офис не функционирует, заявили кредиторы.

В ответ Су Чжу назвал заявления кредиторов хедж-фонда «травлей» и усомнился в том, что они не нарушили свои обязательства в ходе стартовавшего процесса ликвидации фирмы.

В JPMorgan заявили, что майнеры негативно повлияют на ценообразование биткоина

В JPMorgan отметили падение себестоимости производства биткоина. По итогам июня показатель снизился с ~$24 000 до ~$13 000. По большей части это связано с сокращением потребления электроэнергии более эффективными установками, отметили эксперты. Они добавили, что происходящее может стать препятствием для роста цены криптовалюты.

В Glassnode предупредили, что в следующем квартале риск дальнейшей продажи биткоина майнерами сохранится, если курс не восстановится значимым образом.

На этой неделе добытчики первой криптовалюты прекратили деятельность в Техасе на фоне вызванного сильной жарой пикового спроса на электроэнергию. 10 июля основной оператор энергосистемы в штате ERCOT призвал жителей и предприятия штата к экономии, предупредив, что в дневное время спрос может превысить объемы генерации.

Позже суточный показатель вычислительной мощности сети упал до уровней февраля (~160 EH/s).

Между тем стоимость устройств для добычи биткоина в пересчете на генерируемый хешрейт снизилась до уровней декабря 2020 года.

KuCoin проведет торговый конкурс с призовым фондом $1 млн

Спонсорский

Соревнование приурочено к достижению KuCoin — регистрации 20 млн пользователей на платформе. С начала 2022 года биржа привлекла 9,5 млн человек.

Трейдеры смогут выиграть до $20 000, а также получить эксклюзивные бонусы и аирдропы. KuCoin опубликует детальные правила и список призов к концу июля.

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Чанпэн Чжао раскрыл показатели экосистемы Binance в честь пятилетнего юбилея компании.

Блокчейн CELO остановил работу после развертывания смарт-контрактов Uniswap

14 июля блокейн Celo приостановил работу на блоке #14 035 018. Незадолго до инцидента децентрализованная биржа Uniswap v3 развернула в сети Celo свои смарт-контракты.

Перезапустить сеть со второй попытки получилось лишь спустя сутки. Команда подчеркнула, что активы пользователей не пострадали, и пообещала поделиться подробной информацией после проведения анализа.

STEPN сообщила о квартальной прибыли в $122 млн

Во втором квартале 2022 года M2E-платформа STEPN получила прибыль в размере $122,5 млн за счет платы за использование приложения. 5% от суммы команда направит на программу выкупа и сжигания токенов GMT.

Другие инициативы предполагают совершенствование системы защиты от мошенничества, оптимизацию работы приложения и расширение команды.

Polygon станет участником программы Disney Accelerator. В проекте заявили о массовой миграции протоколов из экосистемы Terra

Более 48 проектов рухнувшей экосистемы Terra начали миграцию в Ethereum-сеть второго уровня Polygon, сообщил CEO Polygon Studios Райан Уайатт.

За неделю курс Polygon (MATIC) вырос более чем на 25%. Основным драйвером стал анонс об участии проекта в программе Disney Accelerator. В текущем году она посвящена технологиям дополненной реальности, NFT и искусственного интеллекта.

Президент Казахстана подписал закон о налоговых ставках для майнеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение дифференцированных ставок налога на майнинг. Ставка определяется в зависимости от средней цены на электроэнергию за отчетный период:

при стоимости 5-10 тенге за 1 кВт·ч налоговая ставка составит 10 тенге;

10-15 тенге за 1 кВт·ч — ставка 7 тенге;

15-20 тенге за 1 кВт·ч — ставка 5 тенге;

20-25 тенге за 1 кВт·ч — ставка 3 тенге;

25 тенге и выше за 1 кВт·ч — ставка 1 тенге.

При использовании возобновляемых источников вне зависимости от стоимости электроэнергии налоговая ставка для майнеров составит 1 тенге за 1 кВт·ч.

В G20 и IOSCO анонсировали правила надзора за криптоиндустрией

Совет по финансовой стабильности при группе G20 в октябре 2022 года представит рекомендации по регулированию криптовалют. Регулятор отметил, что потери криптовалютных инвесторов угрожают «заражением» некоторых традиционных финансовых рынков, таких как сфера краткосрочного кредитования.

Разработать регуляторные стандарты для цифровых активов к концу 2023 года обязалась и Международная организация комиссий по ценным бумагам.

Создатели Bored Ape Yacht Club опубликовали lite paper проекта Otherside

Стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club компания Yuga Labs опубликовала lite paper проекта Otherside.

Otherside является «платформой для создания миров». Ее запустят в сети интероперабельных метавселенных MSquared (M²) от стартапа Improbable. M² использует набор технологических компонентов Project Morpheus, ориентированный на оптимизацию сетевого трафика и повышение эффективности рендеринга.

Запуск Otherside состоится в несколько этапов. В рамках первой фазы доступ к платформе получат только держатели NFT из коллекции Otherdeed и «избранные сторонние разработчики». Они смогут пройти сюжетную кампанию The Voyager’s Journey, а также станут первыми создателями контента на платформе.

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Сектор децентрализованных финансов продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.

11 июля в прямом эфире ForkLog LIVE обсуждали актуальные новости и возможные ценовые движения биткоина. В гостях были резидент ForkLog Тон Вэйс, Степан Гершуни из Credentia и Павел Приголовко из Strategy and governance.

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