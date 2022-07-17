Извлечены тела всех погибших из обломков украинского Ан-12 в Греции
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Извлечены тела всех погибших из обломков украинского Ан-12 в Греции

Извлечены тела всех погибших из обломков украинского Ан-12 в ГрецииСпасатели извлекли тела всех восьми погибших из украинского Ан-12, разбившегося в Греции

Спасатели нашли тела всех восьми погибших из обломков украинского транспортника Ан-12, разбившегося на севере Греции. Об этом сообщает News247.

Также, предположительно, найден один из бортовых самописцев самолета, перевозившего военную продукцию.

Военнослужащие войск РХБЗ обследовали самолет и отчитались об отсутствии на борту опасных веществ. Сейчас на месте крушения работают саперы. От их решения будет зависеть, уничтожат ли опасный груз на месте или вывезут на полигон.

Ан-12 разбился на севере Греции в районе города Кавала в ночь на 17 июля. Он перевозил 11,5 тонны оборонной продукции производства Сербии в Бангладеш. По информации СМИ, грузом была партия сигнальных и учебных мин.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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