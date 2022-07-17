Экономист спрогнозировал трансформацию мировой энергетики к 2050 году
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Экономист спрогнозировал трансформацию мировой энергетики к 2050 году

Экономист спрогнозировал трансформацию мировой энергетики к 2050 годуДиректор EnergyNet Холкин спрогнозировал трансформацию мировой энергетики к 2050 году

Мировая энергетическая система к середине XXI столетия может полностью трансформироваться, заявил директор инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Холкин, пишет ТАСС.

По его словам, к 2050 году она может сочетать в себе возобновляемые источники энергии, ядерный и водородный сегменты. По мнению специалиста, она не станет безуглеродной. Эксперт связал это со стремлением европейских государств к обеспечению энергетической безопасности и более медленными темпами перехода на альтернативную энергетику в других странах.

Холкин напомнил, что Европейский союз зависит от внешних поставок углеводородных ресурсов. «Вероятно, во второй половине столетия он сможет перейти к некоторому миксу возобновляемых источников энергии, атомной энергетики и водорода», — спрогнозировал экономист. По его словам, в других местах переход к зеленой энергетике будет более медленным.

«Мир вынужден будет искать новую более сбалансированную модель энергоперехода. К середине века мы увидим другую мировую энергетику, однако она вряд ли будет в полной мере углеродно нейтральной», — сделал вывод он.

В мае глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предрек миру крупнейший за полвека энергетический кризис. Экономист заявил, что летом 2022 года страны, в особенности европейские, рискуют столкнуться с дефицитом топлива из-за нестабильной ситуации на международных нефтяных рынках.

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По материалам: lenta.ru

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